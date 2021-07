Magna Graecia Film Festival, al via la 18esima edizione

Da stasera la rassegna fondata da Gianvito Casadonte: un cartellone ricco fino all’8 agosto, con anteprime nazionali e internazionali, documentari e masterclass con Paul Haggis, Peter Greenaway e John Savage, Marco Risi e tanti ospiti d’eccezione, da Paolo Bonolis a Margareth Madè Condividi:

approfondimento We Reading Festival, la Romagna si accende di musica e parole Grandi nomi del cinema internazionale come Paul Haggis, Nick Vallelonga, Peter Greenaway, John Savage, Marco Risi, grandi ospiti come Paolo Bonolis, 32 opere in gara affidate alla valutazione di tre giurie, e poi proiezioni, masterclass, incontri, musica, anche impegno sociale e civile e una location "sdoppiata", che abbraccerà l'area porto e il centro storico di Catanzaro. Arriva lo start della 18esima edizione del Magna Garecia Film Festival, la rassegna cinematografica fondata da Gianvito Casadone. Si parte questa sera, con "Futura" del regista Lamberto Sanfelice, e poi un fitto cartellone che si chiuderà domenica 8 agosto.

approfondimento Festival di Venezia 2021, il programma delle Giornate degli Autori A dare il via ufficiale al Mgff edizione 2021, che tenacemente resiste al Covid 19, lo stesso Casadonte in una conferenza stampa alla quale hanno partecipato, tra gli altri, anche la presentatrice Carolina Di Domenico e la madrina Greta Ferro, lo stesso Sanfelice, l'assessore comunale alla Cultura Ivan Caradamone e il giornalista Antonio Capellupo, curatore di una delle nuove sezioni del Magna Graecia Film Festival.

approfondimento Festival di Venezia 2021, i film fuori concorso. FOTO L'incontro con i giornalisti è stato l'occasione per Casadonte di annunciare due nuovi eventi che arricchiranno lo straordinario programma previsto fino all'8 agosto nel capoluogo. Il calendario delle masterclass sarà impreziosito dalla partecipazione dello sceneggiatore italoamericano Nick Vallelonga, premio Oscar per "Green Book", che sarà ospite al Chiostro del San Giovanni lunedì 2 agosto, alle ore 18. Contestualmente, l'incontro con l'altra star internazionale, John Savage, previsto per quella data, slitterà al 4 agosto in sostituzione di Remo Girone, assente per motivi personali. Altra partecipazione d'eccezione al Festival sarà quella del procuratore Nicola Gratteri, sempre la sera del 4 agosto all'arena del Porto, per un significativo dibattito accompagnato dalla proiezione del documentario "Se dicessimo la verita'" di Giulia Minoli ed Emanuela Giordano.