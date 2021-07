È uscito il video che anticipa ciò che vedremo nella pellicola horror che arriverà nelle sale cinematografiche e on demand il 20 agosto. Un concentrato di terrore, adrenalina, colpi di scena e tensione, il tutto a un ritmo sincopato: quello del batticuore. Torna la ricetta del maestro, celebre per la sua pellicola d'esordio diventata un titolo di culto: District 9, che gli è valso la nomination all'Oscar per la migliore sceneggiatura non originale

È stato diffuso sui canali ufficiali di IFC Films il trailer di Demonic, il nuovo film diretto da Neill Blomkamp che uscirà il 20 agosto sia nelle sale cinematografiche sia on demand.



Si tratta di una pellicola di genere horror che racconta di una ragazza di nome Carly che va a trovare la madre in una struttura in cui è rinchiusa a causa della furia omicida che l'ha improvvisamente assalita.

Per cercare di capire come mai sua madre sia stata preda di quella furia assassina cieca, la figlia accetterà di sottoporsi a un esperimento di simulazione.

Ma dopo quel test, Carly incomincerà a essere preda lei stessa di strani fenomeni, con allucinazioni che la ossessioneranno. E che ossessioneranno gli spettatori dopo la visione del film, su questo non ci piove...

Blomkamp è infatti sempre un maestro nel riuscire a entrare nell'inconscio del suo pubblico, come ogni sua pellicola dimostra. Se non proprio nell'inconscio, almeno nella pasta onirica delle notti successive alla visione!