Nanni Moretti "polemico" su Instagram dopo la Palma d'Oro a "Titane"

Cannes, standing ovation per Tre piani di Nanni Moretti. VIDEO

“Invecchiare di colpo. Succede. Soprattutto se un tuo film partecipa a un festival. E non vince. E invece vince un altro film, in cui la protagonista rimane incinta di una Cadillac. Invecchi di colpo. Sicuro”. Il riferimento è alla scena più controversa di Titane, il film Palma d'Oro di Julia Ducournau in cui la protagonista rimane appunto incinta di una Cadillac: i morettiani più osservanti ricorderanno a questo punto le sue celebri crociate contro i film troppo violenti o provocatori, come in quella scena di Caro Diario in cui era tormentato dalla visione del sanguinolento Henry, pioggia di sangue. Non di polemica si tratta, comunque: semmai, l'ennesimo post brillante di un regista che negli ultimi mesi sta dimostrando di saper usare Instagram con ironia e fantasia.