Cannes 2021: da Dario Argento a Marco Bellocchio, gli ospiti di oggi

L'undicesima giornata del Festival vede il maestro del cinema del brivido nel ruolo di attore nel film "Vortex" di Gaspar Noé , mentre Bellocchio, premiato con la Palma d'oro, presenta "Marx può aspettare"

Undicesima giornata per la 74esima edizione del Festival di Cannes. Si tratta dell’ultima prima della cerimonia di chiusura. Ancora spazio a Marco Bellocchio con “Marx può aspettare”. Una pellicola intensa e personale, che il regista dedica al fratello gemello Camillo. Un documentario familiare inserito nella categoria Cannes Premiere. Fratelli, sorelle e nipoti del regista si ritrovano per festeggiare svariati compleanno, per poi ritrovarsi a rievocare gli anni della giovinezza del compianto gemello.

Due i film in concorso quest'oggi. Si tratta di "Nitram", di Justin Kurzel. Una pellicola che conduce lo spettatore nella Nuova Zelanda di metà anni '90. La vita di Nitram scorre via lenta. Abita con i suoi genitori ed è avvolto da un senso di solitudine e frustrazione. Non sa che direzione prenderà la sua vita, lavorando giorno dopo giorno come giardiniere. Qualcosa, però, cambia finalmente contro l'incontro di Helen, una solitaria ereditiera. È la prima volta che Nitram sente di provare un vero interesse verso qualcuno. Lei è abituata a vivere ai margini della società, circondata unicamente dai propri animali. Il legame tra i due è chiaro e indiscutibile e, insieme, conducono una vita lontano da tutto il resto.

L'ultimo film in concorso è "Les Intranquilles", di Joachim Lafosse. Un racconto sofferto che mescola un grande amore e una malattia pronta a cambiare tutto da un momento all'altro. Leila e Damien sono profondamente innamorati. Questa è la storia del loro matrimonio, che ha dato vita a un bambino. Tutto viene stravolto, però, dalla sua improvvisa incapacità di controllare il suo disturbo bipolare. Film fuori concorso e previsioni Fuori concorso "Vortex" di Gasper Noé. Una pellicola che racconta gli ultimi giorni di una coppia ormai anziana. Il protagonista maschile è Dario Argento, affiancato da Françoise Lebrun nel ruolo della moglie e da Alex Lutz in quello del figlio.