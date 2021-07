Turning Red, il primo trailer per il prossimo film Pixar

Disney Pixar ha condiviso i frame del suo nuovo film animato in uscita il prossimo 11 marzo 2022. Si chiama “Turning Red” ed è la storia di una vivace ragazzina che, quando si agita ed è presa dall’ansia, si trasforma in un grande e buffo panda rosso Condividi:

Disney Pixar ha finalmente condiviso il primo trailer ufficiale del suo nuovo film di animazione "Turning Red" che seguirà la messa in onda di "Luca", ora disponibile su Disney Plus, visibile su Sky Q e NOW. Diretto da Domee Shi - che molti conosceranno per essere stata la vincitrice del Premio Oscar 2018 per il corto "Bao" – "Turning Red" è la storia di Mei Lee, una ragazzina tredicenne un po' buffa e imbranata, che vive come tutti gli adolescenti un forte tormento interiore, indecisa se restare la figlia coscienziosa che sua madre ha cresciuto e tanto ama, oppure lasciarsi andare alla vivacità che solo questa età sa regalare. Tra cambio di interessi, passioni e difficoltà nel gestire i rapporti tra gli amici e una madre fin troppo protettiva, Mei Lee deve imparare anche a gestire un imgombrante problema: ogni volta che si emoziona troppo si trasforma in un gigantesco panda rosso pronto a portare scompiglio per la città. Già deciso anche il cast di attori che presterà la voce ai personaggi principali della pellicola. Mentre a calarsi nelle vesti della protagonista Mei Lee sarà Rosalie Chiang, spetterà a Sandra Oh diventare la madre iperprotettiva della ragazzina.