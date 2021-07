Spencer, il biopic su Lady Diana sarà in concorso a Venezia 78

Spencer, il film biografico su Lady Diana con protagonista Kristen Stewart, sarà in concorso a Venezia 78, secondo quanto è stato anticipato da Variety.

Benché la conferma ufficiale da parte della Biennale non sia ancora arrivata, la fonte è una voce parecchio autorevole, trattandosi della "Bibbia dell'entertainment"...



L'attesissimo dramma che racconta di uno dei personaggi femminili più amati del XX secolo verrà quindi probabilmente presentato in anteprima mondiale in Laguna, in concorso alla prossima kermesse cinematografica di Venezia.



A cinque anni da Jackie, Pablo Larraín tornerà così alla La Mostra internazionale d'arte cinematografica con un nuovo titolo che si immette ancora una volta nel filone biografico. Un quinquennio fa, infatti, il regista cileno aveva portato in Laguna il biopic sulla first lady Jacqueline Kennedy, interpretata da Natalie Portman.

E le analogie tra Spencer e Jackie non si fermano al solo genere: anche i soggetti non sono poi così lontani, dato che si tratta in entrambi i casi di personaggi femminili mitici e leggendari del XX secolo.



A calarsi magistralmente nei panni della cosiddetta "Principessa triste" sarà Kristen Stewart.



Spencer si basa sullo script dello sceneggiatore Steven Knight (già autore dei copioni di Peaky Blinders, tra gli altri) e racconterà i momenti più salienti della crisi matrimoniale tra Diana e il Principe Carlo. La pellicola ripercorrerà dunque la storia del loro rapporto, soffermandosi sulla rottura (le cui crepe sono incominciate prestissimo, loro malgrado).

Il film è ambientato all'inizio degli anni Novanta e culmina con la decisione cruciale che ha segnato indelebilmente la vita di Diana, ossia la separazione dal marito.



La pellicola narra di un fine settimana nella tenuta di Sandringham nel Norfolk. Un week-end che sarà quella cosiddetta "sliding door", il crocevia che segnerà il destino di Diana. Si tratta infatti del momento in cui la moglie del principe Carlo deciderà di lasciarlo. Tornando una Spencer, appunto. Da qui, il titolo molto significativo, quello che si riferisce alla vera identità di Diana, fuori dai giochi di corte, dietro la maschera di Principessa. Il suo cognome da nubile, non c'era titolo migliore per questo progetto.