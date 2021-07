Festival di Cannes 2021: programma, ospiti e tutte le news di oggi

La sesta giornata vede il ritorno di Nanni Moretti a Cannes con il suo atteso “Tre piani”, tra i film dati per favoriti in questa kermesse

Sesta giornata per la 74esima edizione del Festival di Cannes , che proporrà al pubblico tre film in concorso. Ad aprire le danze sarà “ Drive my car ”, di Hamaguchi Ryusuke. Questi è un volto noto delle kermesse europee. Il suo “Happy Hour” ottenne una menzione speciale per la sceneggiatura al Locarno Film Festival del 2015. Il suo “Asako I & II” è stato selezionato per la Palma d’Oro nel 2018 a Cannes. Il suo ultimo lavoro, una collezione di corti drammatici, “Wheel of Fortune and Fantasy” è stato invece selezionato per concorrere alla Berlinale 2021.

Sono tre i film in concorso presentati quest’oggi, domenica 11 luglio. Il primo è “ Drive my car ” di Hamaguchi Ryusuke . Sarà proiettato alle ore 15.00 presso il Grand Theatre Lumiere. La pellicola si concentra su Yusuke Kafuku, attore e regista felicemente sposato con la sceneggiatrice Oto.

Il secondo film, in rappresentanza dell’Italia, è “Tre piani”, di Nanni Moretti. La proiezione è prevista per le ore 19.15 presso il Grand Theatre Lumiere. Un dramma tratto dall’omonimo romanzo di Eshkol Nevo, scrittore israeliano. Tre famiglie vengono poste sotto i riflettori. Abitano in un edificio borghese, dove la quiete è sovrana. Se questa è l’apparenza, la realtà dietro le loro porte è ben differente. Ogni appartamento nasconde problemi di coppia e famiglie irrequiete. Ben presto le loro vite finiranno per scontrarsi.

Il terzo film di giornata è “Bergman Island”, di Mia Hansen-Love, in programma alle ore 22.15 presso il Grand Theatre Lumiere. La regista e sceneggiatrice francese è al suo esordio con un film in lingua inglese. È una vecchia conoscenza del Festival di Cannes. Il suo film d’esordio venne presentato proprio in questa kermesse, “Tout est pardonné”, vincendo il Premio Louis-Delluc e risultando candidata ai premi César come miglior opera prima. Era il 2007 e due anni dopo il suo “Il padre dei miei figli” ha vinto il premio speciale della giuria nella sezione Un Certain Regard. Nel 2016 ha vinto l’Orso d’argento per il migliore regista a Berlino per “Le cose che verranno”.

“Bergman Island” vanta nel cast Mia Wasikowska e Tim Roth. La trama vede una coppia di registi stabilirsi per un’estate sull’isola svedese di Faro. Intendono scrivere tutto il tempo e trovare la giusta ispirazione nella celebre residenza di Ingmar Bergman.