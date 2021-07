Festival di Cannes 2021: programma, ospiti e tutte le news di oggi

Quinta giornata per la 74esima edizione del Festival di Cannes , che si preannuncia ricca di emozioni. C’è attesa per la nuova pellicola di Juho Kuosmanen, regista e sceneggiatore finlandese. Il titolo è “Hytti nro 6”. Un autore molto apprezzato, vincitore nella sezione Cinéfondation a Cannes nel 2010 con il mediometraggio “Taulukauppiaat”. Ha presenziato svariate volte alla kermesse, ottenendo due terzi posti, dopo il 2010, per poi trionfare nella sezione Un Certain Regard con “La vera storia di Olli Maki”, che ha poi trovato spazio tra i film stranieri agli Oscar.

Sono tre i film in concorso presentati quest’oggi, sabato 10 luglio. Il primo è “ Hytti nro 6 ”, proiettato alle ore 15.30 presso il Grand Theatre Lumiere. Si tratta di una pellicola che propone un adattamento per il grande schermo del romanzo di Rosa Linksom dal titolo “Scompartimento n. 6”.

L’ultimo di giornata è “ Flag Day ”, di Sean Penn , proiettato alle ore 22.00 presso il Grand Theatre Lumiere. Un titolo basato su fatti reali, che racconta del rapporto tra un padre e una figlia, John e Jennifer. Lei è cresciuta nel mito del suo papà, la cui energia le faceva credere di poter vivere ogni giorno una grande avventura. È questa l’immagine che lei ha di lui, ma il mondo lo conosce come il più abile contraffattore in circolazione.

Un dramma che ruota intorno a quattro personaggi. Vi sono un figlio in totale negazione della malattia che lo affligge, una madre costretta a fronteggiare un grave dolore e un dottore e un’infermiera chiamati a svolgere il proprio duro lavoro. I due dovranno riuscire a far accettare la situazione alla famiglia. Insieme vivranno un anno ricco di emozioni, arrivando a comprendere, insieme, cosa voglia dire morire mentre si è ancora in vita.

Il secondo film in concorso proiettato quest’oggi è “ De Son Vivant ”, proiettato alle ore 18.45 presso il Grand Theatre Lumiere. Un film di Emmanuelle Bercot, attrice, regista e sceneggiatrice francese, premiata nel 2015 a Cannes, vincendo il Prix d’interpretation femminine per “Mon roi – Il mio re”.

“La Civil” è un film di Teodora Ana Mihai, presentato nella categoria Un Certain Regard. Cielo è una madre alla ricerca di sua figlia, rapita da un cartello della droga nel nord del Messico. Le autorità si mostrano incapaci e lei prova ad agire da sola. Dà il via a delle indagini, ottenendo l’aiuto di un militare di stanza in zona. Avrà così inizio per lei un viaggio in un mondo fatto di pura violenza. Una storia drammatica e sofferta, tratta da fatti realmente accaduti.

Nella stessa categoria rientra “Razzhimaya Kulaki”, film di Kira Kovalenko. La trama si svolge in una città di minatori nel nord dell’Ossezia. La protagonista è Ada, una giovane donna pronta a tutto pur di liberarsi dalla presa di una famiglia che ama, ma che deve lasciarsi alle spalle.

Spazio inoltre a “Bonne Mère”, di Hafsia Herzi. La protagonista è Nora, donna delle pulizie di mezza età impegnata in una tenuta nel nord di Marsiglia. La sua mente vaga a causa di suo figlio, in carcere da mesi per rapina e in attesa di processo. È disposta a tutto pur di rendere questa estenuante attesa il più lieve possibile.

Per la categoria Cannes Premiere vi è, invece, “Cette musique ne joue pour personne”, di Samuel Benchetrit. Una cittadina portuale, ben abituata all’uso della violenza, sarà totalmente sconvolta dalla scoperta del teatro, dell’arte e della poesia. Dalla dura quotidianità vissuta all’amore.