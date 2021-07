Festival di Cannes 2021: programma, ospiti e tutte le news di oggi

Ritorna Matt Damon con la Masterclass e viene presentato lo “scandalo annunciato”: “Benedetta” di Paul Verhoeven. Grande attesa per “Mothering Sunday” e il nuovo film animato del regista di “Valzer con Bashir” Condividi:

Quarta giornata per la 74esima edizione del Festival di Cannes, che si preannuncia molto movimentata. Il motivo è presto detto, si tratta di “Benedetta” di Paul Verhoeven. Una pellicola attesa, che rappresenta lo “scandalo annunciato” della kermesse cinematografica. L’attesa è generata indubbiamente dal nome del regista, che ha diretto negli anni film come “RoboCop”, Atto di forza” e “Basic Instinct”, così come “Elle”, apprezzato in Croisette nel 2016. Al tempo stesso non può che incuriosire stampa e pubblico il saggio da cui il film è tratto: “Atti impuri (Vita di una monaca lesbica nell’Italia del Rinascimento)”. Spazio nuovamente a Matt Damon in questa giornata a Cannes. L’attore, impegnato a promuovere “Stillwater”, terrà una masterclass, i cui posti sono rapidamente esauriti.

Il programma del 9 luglio approfondimento Festival di Cannes 2021, tutto quello che c'è da sapere Sono due i film in concorso presentati quest’oggi, venerdì 9 luglio. Il primo è “Benedetta”, di Paul Verhoeven, in programma alle ore 18.30 presso il Grand Theatre Lumiere. Virginie Efira interpreta Benedetta Carlini, suora italiana vissuta nel XVII secolo. Una donna tormentata da visioni che spaziano dal mistico al blasfemo, fino a raggiungere l’area erotica. Il tutto sullo sfondo di un’Italia colpita dalla peste.

approfondimento Festival di Cannes 2021, tutti i divi più attesi sulla Croisette. FOTO Il secondo film in concorso proiettato quest’oggi è “La Fracture”, di Catherine Corsini, in programma alle ore 22.00 presso il Grand Theatre Lumiere. Due donne sono in netta crisi. La coppia potrebbe essere sul punto di scoppiare quando si ritrova in una situazione totalmente fuori dal comune per loro. Sono in un pronto soccorso dopo essere incappate in una manifestazione di protesta dei gilet gialli a Parigi. Ciò che le attende è una lunga notte. Al di fuori dell’ospedale il clima è a dir poco teso. La tensione dei manifestanti sale e l’incontro con uno di loro scateneranno conflitti durissimi, portando a galla una crisi interna tra le due e i loro pregiudizi.