Festival di Cannes 2021: programma, ospiti e tutte le news di oggi

Terza giornata per la 74esima edizione del Festival di Cannes, che vede un primo barlume di Stati Uniti. Il film in questione è “Stillwater” di Tom McCarthy, che vanta Matt Damon come protagonista. Una pellicola destinata a far parlare di sé, anche se fuori concorso.

L’attore interpreta il ruolo di Bill, operaio del settore petrolifero. Lavora in Oklahoma e la vita lo ha reso ruvido e spigoloso. Ha un passato doloroso e prova a riconnettersi a esso volando a Marsiglia. Qui vuol far visita alla figlia che non vede da tempo. La giovane però si trova in prigione. È accusata di un omicidio che sostiene di non aver commesso. Grande attesa per Matt Damon, che terrà anche una masterclass nella giornata di domani, 9 luglio.