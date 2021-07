La Guerra di Domani, Chris Pratt ci porta nel backstage: VIDEO

Il futuro è nelle mani di Chris Pratt , come già sapranno gli spettatori che hanno avuto modo di vedere “La Guerra di Domani”, titolo italiano del film d'azione sci-fi “The Tomorrow War”. L’ultima pellicola dell’interprete di Peter Quill nel MCU è disponibile da pochi giorni su Amazon Prime Video e visibile anche su Sky Q e NOW TV .

L'attore statunitense, che è l'eroe al centro della pellicola impegnato a salvare il pianeta da una invasione globale, porta i fan sul set del film ambientato nel 2051, mostrando alcuni dei membri del cast e l'ambientazione surreale non senza la solita ironia per cui è apprezzato dal pubblico di ogni età.

Con Pratt a Miami nel 2051

Scherza Chris Pratt nel video di backstage rilasciato in rete, che mostra alcuni dettagli delle riprese pochi giorni dopo l'uscita di “La Guerra di Domani”. Fa ironia sulle ben note clausole che accompagnano le produzioni cinematografiche che vietano agli attori e ai membri della troupe di far trapelare dettagli e/o immagini in anteprima di qualsiasi natura sui prodotti in uscita. In questo caso il produttore esecutivo acconsentirà a fare un'eccezione e ciò è possibile perché si tratta proprio di lui: Pratt, protagonista del titolo, è coinvolto doppiamente nel progetto.

Nella clip l'attore che interpreta il personaggio dell'ex veterano di guerra Dan Forester saltella da uno scenario all'altro incontrando altri due componenti del cast, gli attori Sam Richardson e Yvonne Strahovski, quest'ultima interprete di una scienziata che aiuterà i soldati nella battaglia disperata per la salvezza del pianeta. “La Guerra di Domani” è diretto da Chris McKay regista di “Lego Batman - Il Film”. Gli altri produttori esecutivi sono Rob Cowan, Brian Oliver e Bradley J. Fischer. Co-producer Samantha Nisenboim.