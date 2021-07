"State a casa", la recensione del nuovo film di Roan Johnson

Arriva nelle sale la pellicola firmata dal regista di "I Delitti del BarLume." Nel cast Dario Aita, Giordana Faggiano, Lorenzo Frediani, Martina Sammarco e Tommaso Ragno. La pellicola è prodotta da Palomar e Vison distribution, in collaborazione con Sky Condividi:

È uno strano film State a casa, dal 1° luglio nelle sale; un'opera ipnotica e disturbante. È un film cinefilo innanzitutto, cibandosi spudoratamente di prestiti conclamati da tre cult-movie della metà degli anni ’90, che sono stati senz’altro pane quotidiano nella formazione del regista e sceneggiatore, il 46enne Roan Johnson: Piccoli omicidi tra amici di Danny Boyle (1994) , Mariti e mogli di Woody Allen (1992) e L’odio di Mathieu Kassovitz (1995).

approfondimento I Delitti del Barlume, la parola al regista Roan Johnson Di quest’ultimo, "State a casa" cita quasi alla lettera il mitico incipit con il voice over che pronuncia la nota battuta “fino a qui tutto bene” (che guarda caso è anche il titolo del secondo lungometraggio del regista pisano). Del film d’esordio di Boyle ricalca invece la trama: tre giovani amici che condividono un appartamento scoprono un cadavere e una valigia di soldi. Della commedia di Allen adotta lo stile: è infatti spesso girato in piano sequenza con la macchina a mano che tampina i protagonisti un po’ come faceva nel modello originale quella del direttore della fotografia, Carlo Di Palma.

La trama di State a casa approfondimento Roan Johnson: "La vita è un paradosso, ve lo racconto in State a Casa" E già così si è detto molto, forse pure troppo, su questa black comedy molto poco italiana, diretta dal regista de "I delitti del BarLume", che prova a riflettere sulla terribile pandemia che ci ha costretto a “stare a casa” per oltre un anno. La storia racconta di tre studenti fuori sede sui trent’anni - un siciliano, una pugliese e un toscano di Piombino - che vivono assieme in un appartamento romano da circa tre anni e mezzo; pagando il canone d’affitto “in nero”, come capita a molti nella realtà, e subaffittando una stanza ad una ragazza di origini africane.

I protagonisti del film Il primo aspetto rilevante della commedia di Johnson è costituito dal modo piuttosto preciso col quale sono descritti i protagonisti: Nick\Nicola, il toscano, è insofferente alla retorica dell’”andrà tutto bene”; un complottista, si direbbe, che mal sopporta che “per salvare la generazione più pasciuta della storia del mondo – si riferisce agli ottantenni che, secondo lui, sono i soli a morire di Covid 19 - ci hanno messo a pecora a noi”. Un cospirazionista che brandisce il vessillo un po’ logoro del “noi” contro “loro”. Benedetta, la pugliese, è descritta come la più spregiudicata, anche sessualmente: protagonista di alcune scene erotiche piuttosto hot per questo genere di film; una delle quali, a beneficio dei social, insieme a una “serpentessa” che si aggira per la casa in modo inquietante. Paolo, il siciliano, è un informatico, e sulle prime sembrerebbe il più adulto e posato. Ma in questo film vedremo poi che niente è davvero quel che sembra. Infine, c’è Sabra, l’africana, che dichiara di aver dormito in passato con un morto, su una barca; denunciando così le sue origini di immigrata, e il dramma tragico che spesso questa condizione comporta. Il loro antagonista è il padrone di casa, che viene descritto come un uomo laido e disgustoso, ricco e profittatore; ed è interpretato magistralmente da Tommaso Ragno, reso celebre dalla serie targata Sky 1992 (e relativo sequel), che qui rispolvera un accento siciliano impeccabile, lui che è pugliese di Vieste. Non basta: tra i vari personaggi c’è anche una colf moldava che introduce drammaticamente il tema del Covid 19 e un portiere romano che ha il volto dolente di Fabio Traversa, antico sodale del primo Nanni Moretti e interprete del leggendario Fabris di Compagni di scuola di Carlo Verdone. Non manca neppure un accenno alla cronaca criminale d’Italia: la misteriosa presenza di Matteo Messina Denaro, il mafioso più ricercato del mondo.