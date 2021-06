Peter Rabbit 2, una clip in anteprima del film in uscita il 1° luglio

Il 1° luglio esce al cinema Peter Rabbit 2 – Un birbante in fuga, secondo capitolo dell'adattamento cinematografico della serie tv Peter Coniglio, tratta dal racconto di Beatrix Potter. L'uscita del film è stata posticipata più volte a causa della pandemia: originariamente prevista per il 3 aprile 2020, è stata spostata a gennaio 2021 e poi ad aprile, fino alla data definitiva. Nella versione italiana, come nel primo capitolo, la voce di Peter sarà del bravissimo Nicola Savino (i doppiatori della versione originale sono James Corden e Margot Robbie).