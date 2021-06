Cenerentola, Rachel Zegler sarà la protagonista del film live-action

Rachel Zegler sarà Cenerentola. La notizia è stata diffusa in esclusiva da Deadline che ha svelato anche numerosi dettagli in merito alla produzione che riporterà sullo schermo uno dei titoli più iconici, popolari e amati nella storia della Walt Disney.

È stata scelta la protagonista del live-action, ovvero la giovanissima attrice statunitense che avrà il compito di raccontare una delle storie d’amore più amate di sempre. Nelle scorse ore Deadline ha annunciato in esclusiva l’arrivo di Rachel Anne Zegler, questo il nome all’anagrafe, nei panni di Cenerentola per la pellicola che potrà contare anche sulla regia di Marc Webb .

Il regista, classe 1974 , ha parlato della scelta di Rachel Zegler, classe 2001, per il ruolo da protagonista: “Le straordinarie abilità vocali di Rachel sono soltanto una parte dei suoi doni. La sua forza, l’intelligenza e l’ottimismo diventeranno una parte integrante per la riscoperta della felicità in questa classica favola Disney”.

Inoltre, Deadline ha rivelato che la produzione del film sarà affidata a Marc Platt, mentre l’inizio delle riprese è fissato per il prossimo anno, nessuna indiscrezione per quanto riguarda le possibili location, non resta quindi altro da fare che attendere per conoscere tutti gli sviluppi futuri.