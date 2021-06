Wish You Were Here, Julia Stiles debutta alla regia

Debutto alla regia per uno dei volti più amati e popolari del mondo dorato di Hollywood. Nelle scorse ore Deadline ha rivelato in esclusiva il nuovo impegno di Julia Stiles , classe 1981 .

Julia Stiles, le informazioni sul film

Dopo i numerosi successi ottenuti sul piccolo e grande schermo, l’attrice statunitense si prepara al primo ruolo da regista, come annunciato poco fa dal magazine Deadline. Julia Stiles (FOTO) darà vita alla trasposizione di Wish You Were Here di Renée Carlino, coinvolta nel progetto per la scrittura della sceneggiatura.

Non ci sono notizie per quanto riguarda il cast, ma stando sempre a quanto riportato da Deadline, Julia Stiles non avrà alcun ruolo all’interno del film, la produzione sarà invece affidata a Phiphen Pictures.