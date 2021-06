Il mammone, la trama

Al centro della trama de “Il mammone” c’è la famiglia Bonelli. Il mantra dei suoi componenti è un antico proverbio giapponese “Quando sei mamma, lo sei per sempre”. Ciò si spiega facilmente con la figura di Aldo. Questi è un vero e proprio mammone. È figlio unico e, per questo, da sempre coccolato e viziato da Piero e Anna, i suoi genitori.

Ha ormai 35 anni e, a differenza di svariati coetanei, avrebbe la possibilità di lasciare il nido. Ha da tempo raggiunto l’indipendenza economica. È un professore universitario molto apprezzato e negli anni ha anche avuto svariate chance di lavoro all’estero. Tutte queste sono state prontamente rifiutate, così da poter restare in casa con mamma e papà.

Tra le mura domestiche è servito e riverito e non ci pensa proprio a farsi carico delle responsabilità di una vita autonoma, in una casa che sia soltanto sua, da dover gestire in tutto e per tutto. Un classico Peter Pan, dunque, ma con un lavoro e i soldi in tasca.

Tutto cambia, però, quando i suoi genitori si rendono conto di non sopportarlo più. È ormai diventato un uomo, da tempo, e i contrasti sono all’ordine del giorno. Gestirlo è diventata una fatica e in casa ha inizio una guerra fredda. I coniugi Bonelli si danno da fare per spingere il figlio a emanciparsi, mettendolo alla porta con ogni mezzo a propria disposizione. Il ragazzo, però, non intende arrendersi facilmente.