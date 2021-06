Euro-cinema: quelle due scene memorabili su Italia-Svizzera...

Avversari all'Olimpico nella seconda giornata della fase a gironi di Euro 2020, i due Paesi e la loro "rivalità" sono al centro di due famose sequenze cinematografiche Condividi:

“Sò italiano, embé?”, l'urlo di orgoglio e dignità di Nino Manfredi nella scena finale di Pane e cioccolata (Franco Brusati, 1974) è una delle affermazioni di italianità più famose nella storia del nostro cinema e sintetizza come meglio non si può i rapporti sempre cortesi, ma mai esattamente affettuosi tra Italia e Svizzera, in campo una contro l'altra mercoledì 16 giugno allo stadio Olimpico di Roma, per la seconda giornata della fase a gironi di Euro 2020 (qui lo speciale Sky Sport).

Pane e cioccolata è una commedia pesantemente punteggiata da tratti grotteschi, come nella miglior tradizione anni Settanta: l'immigrato Giovanni Garofoli passa da una peripezia all'altra nel tentativo di ottenere il sospirato permesso di soggiorno in Svizzera, affida tutti i suoi risparmi al miliardario Johnny Dorelli che però lo "tradisce", vive situazioni sempre più umilianti (finisce addirittura in una specie di pollaio con altri suoi connazionali emigrati) e decide di tingersi i capelli di biondo per tentare di essere considerato svizzero. Una sera finisce in un bar dove stanno trasmettendo una partita di calcio della Nazionale e Giovanni non ce la fa più, gettando la maschera ed esultando in maniera scomposta liberatoria a un gol degli azzurri: finalmente può smettere di fingere, ma il prezzo da pagare sarà un'emarginazione sempre più forte nella sua nuova "patria". Curiosità: nonostante il tifo sfegatato anti-italiano degli avventori faccia pensare a un'Italia-Svizzera, le immagini nella tv rimandano all'amichevole Italia-Inghilterra 2-0, giocata a Torino il 14 giugno 1973. Il gol dell'Italia per cui esulta Manfredi è il 2-0 segnato da Fabio Capello.