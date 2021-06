Earwig e la Strega, il trailer italiano del film Studio Ghibli

L'attesissimo nuovo film dello studio cinematografico di film d'animazione giapponese leggendario arriverà il 24 giugno in Italia, distribuito nei cinema da Lucky Red. Ecco il video che anticipa ciò che vedremo nel primissimo film dello Studio Ghibli realizzato in grafica CGI. Diretto dal figlio del mitico Hayao Miyazaki, Goro.

L'attesa si taglia con il coltello e qualsiasi fan del leggendario Studio Ghibli non sta più letteralmente nella pelle: il 24 giugno arriverà in Italia Earwig e la Strega, la nuova pellicola prodotta dal leggendario studio cinematografico di film d'animazione giapponese.

Era da un bel po' che aspettavamo questo grande ritorno e, per l'occasione, c'è una novità: si tratta infatti del primissimo film firmato dallo Studio Ghibli realizzato in grafica CGI.

E a dirigerlo è il figlio del mitico Hayao Miyazaki, ossia Goro.

Non certo alla sua prima prova registica, dato che ha già diretto in maniera mirabile I racconti di Terramare e La collina dei papaveri. Della serie: buon sangue non mente.



Earwig e la Strega è entrato a far parte della sezione 4 Animated Films della selezione virtuale del Festival di Cannes 2020 il 24 giugno sarà distribuito nei cinema italiani da Lucky Red.



La pellicola era stata trasmessa lo scorso dicembre sulla televisione di stato nipponica NHK General ma non è ancora arrivato nelle sale cinematografiche giapponesi perché l'emergenza sanitaria in corso non l'ha ancora permesso.

Quindi lo vedremo prima noi sul grande schermo rispetto ai connazionali di Goro Miyazaki, insomma.