DC League of Super-Pets, il teaser: anche Keanu Reeves nel cast

DC League of Super-Pets, l’annuncio di Dwayne Johnson

L’attore che guida la classifica dei personaggi più seguiti su Instagram, grazie alla cifra record di 244 milioni di followers, ha svelato il teaser trailer del nuovo film d’animazione DC, in cui appare Krypto, il cane supereroe da lui doppiato, sulle famose note di “Superman” di John William.

“Signore, signori e bambini di tutte le età, è con grande piacere che annuncio il cast stellare di DC League of Super-Pets, che presterà la voce agli eroi e ai cattivi a due e a quattro zampe!” Ha commentato così il suo post Dwayne Johnson, che in sole 22 ore ha già superato quota 675 mila like. “La gerarchia del potere nell’universo DC sta per cambiare” Ha concluso la superstar.