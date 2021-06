Better Nate Than Ever, Lisa Kudrow nel cast della pellicola

Lisa Kudrow, pluripremiata ed amatissima attrice della iconica serie “Friends”, sarà una delle star principali di “Better Nate Than Ever”, commedia musicale attualmente in lavorazione nella città di New York. La produzione ha confermato che l'ex Phoebe Buffay sarà l'eccentrica zia del protagonista di questo nuovo progetto. Un titolo destinato a Disney+, un film musicale tratto dall'omonimo romanzo di Tim Federle, coinvolto nella scrittura del film, visibile anche su Sky Q e NOW .

Lisa Kudrow nel ruolo di zia Heidi

Lisa Kudrow è ufficialmente nel cast di “Better Nate Than Ever” per un ruolo che sembra tagliato per lei. La popolarissima attrice, icona del pubblico del piccolo schermo, sarà Heidi, l'eccentrica zia del protagonista, Nat Foster, un ragazzino di tredici anni con la passione per il canto ed il sogno di entrare a far parte di una grande produzione musicale.

I personaggi sono quelli del bestseller “Better Nate Than Ever” di Tim Federle, libro pubblicato in Italia come “Meglio Nat che niente”. Il romanzo è incentrato sulla ricerca della strada verso il successo del giovane protagonista, che fugge da Pittsburgh per approdare nella Grande Mela con l'obiettivo di entrare nel cast di “E.T. - Il Musical”.

Spinto dalla sua migliore amica Libby, Nat proverà ad emergere ma la concorrenza è spietata. Non sono stati ancora fatti nomi per i due ruoli di Nat e Libby, per cui la produzione sta cercando degli interpreti che dovrebbero cantare, mentre quello di Lisa Kudrow dovrebbe essere un ruolo tradizionale, privo di impegno canoro.

Un nuovo lavoro di peso per la 57enne attrice, che sta vivendo una nuova interessante stagione. Oltre alla sua partecipazione alla attesissima reunion della serie “Friends”, l'attrice figura anche nel cast vocale di “Baby Boss 2”, sequel del film record di incassi al botteghino americano del 2017. Ha inoltre iniziato le riprese di “Space Force 2”, serie comedy con Steve Carell.