Checco Zalone si vaccina nella sua Capurso: la foto su Facebook

Tempo di vaccinazioni in tutta Italia e naturalmente anche in Puglia, dove domenica 30 maggio, intorno alle 13, al PalaPadovano di Capurso si è presentato uno dei cittadini più illustri del comune in provincia di Bari: Checco Zalone, al secolo Luca Medici, da sempre residente a Capurso e dunque regolarmente provvisto dei requisiti per essere vaccinato.