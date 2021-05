Le Streghe, il film con Anne Hathaway arriva su Sky Cinema

Il nuovo adattamento cinematografico del celebre romanzo di Roald Dahl andrà in onda In prima visione lunedì 17 maggio alle 21.15 su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW. E per l’occasione, Sky Cinema Family propone una maratona di film ispirati alle opere di Roald Dahl Condividi:

Nelle fiabe le streghe portano sempre ridicoli cappelli neri e neri mantelli e volano a cavallo delle scope. Ma questa non è una fiaba: è delle STREGHE vere che parleremo”. Così Roald Dahl iniziava uno dei più conosciuti e amati romanzi per l’infanzia e LE STREGHE nate dalla sua penna arrivano in prima visione tv su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW lunedì 17 maggio alle 21.15 nell’adattamento cinematografico di Robert Zemeckis (“Ritorno al Futuro”, “Forrest Gump”). Il film – disponibile anche alle 21.45 anche su Sky Cinema Family - è interpretato dalle attrici premi Oscar Anne Hathaway ("Les Misérables", “Il Diavolo veste Prada”, "Ocean's 8") e Octavia Spencer ("The Help", "La forma dell’acqua - The Shape of Water"), dal candidato all'Oscar Stanley Tucci (i film di "Hunger Games", "Amabili resti”), con Kristin Chenoweth (le serie TV “Glee” e “BoJack Horseman”) e il pluripremiato comico leggendario Chris Rock. Fa parte del cast anche l'esordiente Jahzir Kadeem Bruno ("Atlanta" in TV), al fianco di Codie-Lei Eastick ("Holmes & Watson").

La Trama del film Le Streghe approfondimento The Witches, il trailer del film di Robert Zemeckis con Anne Hathaway Rivisitando per un pubblico moderno l'amato racconto di Roald Dahl, edito in Italia da Salani editore nella prestigiosa collana Gl’Istrici, la visione innovativa de "Le streghe" di Zemeckis, narra la storia commovente e ricca di humor nero di un giovane orfano (Bruno) che, alla fine del 1967, va a vivere con la sua adorata nonna (Spencer) a Demopolis, una cittadina rurale dell’Alabama. Il ragazzo e sua nonna si imbattono in alcune streghe apparentemente glamour ma completamente diaboliche, così la nonna saggiamente decide di portare il nostro giovane eroe in una sfarzosa località balneare. Purtroppo arrivano esattamente nello stesso momento in cui la Strega Suprema (Hathaway) ha riunito la sua congrega di fattucchiere di tutto il mondo -sotto copertura- per portare a termine i suoi piani malefici.

Le Streghe secondo Robert Zemeckis approfondimento I migliori film di Robert Zemeckis Con un libro venduto ogni 2,5 secondi per un totale di oltre 300 milioni di copie vendute, tradotto in 41 diverse lingue nel mondo, il racconto di Roald Dahl rimane uno dei testi di riferimento per i ragazzi di tutte le generazioni. La sceneggiatura, basata sul libro di Roald Dahl è di Robert Zemeckis e Kenya Barris (la serie TV "black-ish", "Shaft") e il premio Oscar Guillermo del Toro ("La forma dell’acqua - The Shape of Water"). Il film è prodotto dallo stesso Zemeckis, al fianco di Jack Rapke, del Toro, Alfonso Cuaron e Luke Kelly; mentre la produzione esecutiva è di Jacqueline Levine, Marianne Jenkins, Michael Siegel, Gideon Simeloff e Cate Adams. La squadra creativa di Zemeckis che ha lavorato dietro le quinte, include un elenco di suoi frequenti collaboratori, tra cui il direttore della fotografia nominato all'Oscar Don Burgess ("Forrest Gump"), lo scenografo Gary Freeman, i montatori Jeremiah O'Driscoll e Ryan Chan, la costumista candidata all'Oscar Joanna Johnston (“Allied: Un’ombra nascosta”, “Lincoln”) e il compositore nominato all'Oscar Alan Silvestri (“Polar Express”, “Forrest Gump”).