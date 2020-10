The Witches, il trailer del film di Robert Zemeckis con Anne Hathaway

Distribuiti dalla Warner Bros, sono online il poster ufficiale e il trailer della nuova trasposizione cinematografica del romanzo di Roald Dahl Chi ha paura delle streghe?, già portato al cinema da Nicolas Roeg

approfondimento Streghe e vampiri nelle serie tv e nei film Tremate, Tremate le streghe sono tornate. A 30 di distanza dal film diretto da Nicolas Roeg e intepretato da Anjelica Housto, il classico della letteratura fantastica per ragazzi torna sullo schermo. Il romanzo per ragazzi, scritto da Roald Dahl nel 1983 e vincitore del Premio Bancarellino nel 1988, è infatti al centro di Le Streghe (The Witches), il nuovo film del regista Robert Zemeckis, prodotto e scritto da Guillermo del Toro Il cast della pellicola è davvero sontuoso. Oltre al premio Oscar Anne Hathaway che vesti i panni della terrificante Strega Suprema, ci sono Octavia Spencer, Stanley Tucci, Kristin Chenoweth Chris Rock, J ahzir Kadeem Bruno e Codie-Lei Eastick Le Streghe arriverà direttamente su HBO Max il 22 ottobre e quindi non sarà visibile al Cinema negli Stati Uniti. Tuttavia, in Italia sembre che la Warner Bros abbia intenzioen di portarlo nelle sale cinematografiche

La trama ufficiale di The Witches- Le Streghe approfondimento Auguri a Anne Hathaway per i suoi 37 anni. FOTO Rivisitando l’amato racconto di Dahl per un pubblico moderno, la visione innovativa de “Le streghe di Roald Dahl” di Robert Zemeckis, narra la storia commovente e ricca di humor nero di un giovane orfano (Bruno) che, alla fine del 1967, va a vivere con la sua adorata nonna (Spencer) a Demopolis, una cittadina rurale dell’Alabama. Il ragazzo e sua nonna si imbattono in alcune streghe apparentemente glamour ma completamente diaboliche, così la nonna saggiamente decide di portare il nostro giovane eroe in una sfarzosa località balneare. Purtroppo arrivano esattamente nello stesso momento in cui la Strega Suprema (Hathaway) ha riunito la sua congrega di fattucchiere di tutto il mondo -sotto copertura- per portare a termine i suoi piani malefici.