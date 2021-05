Si vive una volta sola, le location del nuovo film di Carlo Verdone

È arrivata su Amazon Prime (disponibile anche su SKY Q) la nuova pellicola del regista e attore, che si prende una "vacanza" da Roma per concedersi assieme a Max Tortora, Anna Foglietta e Rocco Papaleo un affascinante tour della Puglia Condividi:

Carlo Verdone, vacanze pugliesi

Dici Carlo Verdone e subito pensi a Roma. È una di quelle associazioni ormai imprescindibili, dato che la gran parte delle pellicole dell’attore e regista si svolge proprio nella Città Eterna. Eppure, anche i rapporti più stretti di tanto in tanto richiedono, per ammissione del diretto interessato, una “vacanza”.

Verdone la sua vacanza da Roma se l’è presa con il suo più recente film, Si vive una volta sola, in streaming da oggi su Amazon Prime e disponibile anche su SKY Q. Con lui nel cast anche Anna Foglietta, Rocco Papaleo e Max Tortora.

Si vive una volta sola racconta le vicende di un affiatato quartetto di medici capitanati dal professor Umberto Gastaldi (Verdone). Tanto affidabili sul lavoro, i quattro sono però altrettanto sconclusionati nella vita privata. Un imprevisto porta gli amici e colleghi ad affrontare un viaggio on the road per la Puglia che cambierà per sempre le loro vite.

Si vive una volta sola, le location approfondimento "Ho vissuto nello stupore continuo": Verdone racconta il suo libro Per il suo “Grand Tour” della Puglia di Si vive una volta sola, Carlo Verdone ha scelto una serie di location davvero d’eccezione, che mettono in risalto tutte le bellezze di questa regione davvero unica. “Girare in Puglia mi ha dato modo di respirare a pieni polmoni un’aria nuova: erano posti che non conoscevo e che ho trovato perfetti, con il loro fascino, la loro bellezza e intensità, per raccontare le vicende della nostra storia”, racconta Verdone. Le riprese di Si vive una volta sola sono durate otto settimane e hanno portato la troupe e il cast a muoversi dalla provincia di Bari fino al Salento, in quello che a posteriori appare come un sentito tributo alle terre pugliesi.