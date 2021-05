David di Donatello 2021: 7 film premiati sono su Sky

Volevo nascondermi, Miss Marx, I predatori, Tolo Tolo, Favolacce, Hammamet, Mi chiamo Francesco Totti sono disponibili su Sky, su Now e On Demand

Molti dei titoli premiati nella serata di ieri ai David di Donatello sono su Sky, sul canale dedicato al cinema italiano Sky Cinema Collection – Made in Italy (canale 303) e disponibili su NOW e on demand nella collezione Vincitori David di Donatello 2021.