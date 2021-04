Cruella, nuovo spot del film su Crudelia con Emma Stone

Cruella, la trama ufficiale

Parallelamente, Walt Disney ha pubblicato anche la trama ufficiale della pellicola della didascalia del video: “Cruella, ambientato nella londra degli anni ’70 mentre è in corso la rivoluzione punk rock, segue una giovane truffatrice di nome Estella, una ragazza intelligente e creativa determinata a farsi un nome con le sue creazioni. La ragazza fa amicizia con un paio di giovani ladri che apprezzano il suo appettito per il male, insieme sono in grado di costruirsi una vita per le strade di Londra".

In seguito, la sinossi riporta: “Un giorno, il gusto di Estella per la moda colpisce l’attenzione della Baronessa von Hellman, una leggenda della moda che è incredibilmente chic e terribilmente aristocratica, interpretata da Emma Thompson, due volte vincitrice agli Oscar. Ma la loro relazione mette in moto un corso di eventi e rivelazioni che porteranno Estella ad abbracciare il suo lato malvagio e a diventare l’oscura, fashion e vendicativa Cruella”.