"Il processo ai Chicago 7", la scheda del film di Aaron Sorkin candidato all'Oscar

Chicago,1968. La guerra del Vietnam impazza continuando a mietere vittime innocenti quando, in occasione della convention del Partito Democratico, un gruppo di attivisti guida una manifestazione contro Nixon e la sua scelleratezza bellica. Lo scontro tra manifestanti, polizia e Guardia Nazionale, era prevedibile, ma ciò che non era stato previsto è un processo/farsa dal sapore chiaramente politico che segna una pagina amara della recente storia americana.

Il processo ai Chicago 7, il film candidato a 6 Oscar con Sacha Baron Cohen

SINOSSI

I tragici avvenimenti accaduti nel 1968 durante la Convention dei Democrati a Chicago. Alcuni militanti, per protestare contro la guerra in Vietnam mettono in atto un 'carnevale'. Tuttavia, la situazione ben presto precipita con i dimostranti armati di pietre investiti dai gas lacrimogeni della polizia ed il centro di Chicago messo a ferro e fuoco. Le successive indagini, compiute da un gruppo di investigatori indipendenti, fanno cadere le responsabilità su otto poliziotti e otto manifestanti tra cui Abbie Hoffman, celebre esponente della controcultura americana, noto per il suo carattere irascibile e per la produzione di un ingente somma di denaro falso che ha apportato gravi danni alla Borsa di Wall Street.