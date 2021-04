approfondimento

Oscar 2021, la lista completa delle nomination

Sinossi

C'è una teoria secondo la quale tutti noi siamo nati con una piccola quantità di alcol già presente nel sangue e che, pertanto, una piccola ebbrezza possa aprire le nostre menti al mondo che ci circonda, diminuendo la nostra percezione dei problemi e aumentando la nostra creatività. Rincuorati da questa teoria, Martin e tre suoi amici, tutti annoiati insegnanti delle superiori, intraprendono un esperimento per mantenere un livello costante di ubriachezza durante tutta la giornata lavorativa. Se Churchill vinse la seconda guerra mondiale in preda a un pesante stordimento da alcol, chissà cosa potrebbero fare pochi bicchieri per loro e per i loro studenti? I primi risultati sono positivi e il piccolo progetto degli insegnanti si trasforma in un vero e proprio studio accademico. Sia le loro classi che i loro risultati personali continuano a migliorare e il gruppo si sente di nuovo vivo! Ben presto alcuni dei partecipanti vedono ulteriori miglioramenti e altri escono dai binari. Diventa sempre più chiaro che, anche se l'alcol può aver alimentato grandi risultati nella storia del mondo, alcuni azzardi portano delle serie conseguenze.

Cast&Crew

Regia: Thomas Vinterberg

Attori: Mads Mikkelsen (Martin), Thomas Bo Larsen (Tommy), Magnus Millang (Nikolaj), Lars Ranthe (Peter), Maria Bonnevie (Trine), Helene Reingaard Neumann (Amalie), Susse Wold (Preside), Magnus Sjørup (Jonas), Silas Cornelius Van (Kasper), Albert Rudbeck Lindhardt (Sebastian), Martin Greis-Rosenthal (Capocameriere), Frederik W. Rasmussen (Malthe), Aksel Vedsegaard (Jason), Aya Grann (Josephine), Gustav Sigurth Jeppesen (Rasmus), Freja Bella Lindahl (Caro), Mercedes Claro Schelin (Laura), Cassius Browning (Sander), Maria Ovi (Sigrid), Clara Phillipson (Nicola), Lucas Helt (Fjonk), Dorte Højsted (Bartender Karin)

Sceneggiatura: Thomas Vinterberg, Tobias Lindholm

Fotografia: Sturla Brandth Grøvlen

Montaggio: Anne Østerud, Janus Billeskov Jansen

Scenografia: Sabine Hviid

Costumi: Ellen Lens, Manon Rasmussen

Suono: Jan Schermer, Hans Møller

Produzione: Kasper Dissing, Sisse Graum Jørgensen per Zentropa Entertainments

Distribuzione: Movies Inspired

Uscita in Italia: Prossimamente

Note

- Selezione Ufficiale alla XV Festa del Cinema di Roma (2020).

- Selezione Ufficiale al 73. Festival di Cannes (2020), poi annullato a causa della pandemia.

- Candidato ai Golden Globe 2021 come miglior film in lingua straniera.

- Candidato al Premio César come miglior film straniero (2021).

- Candidato all'Oscar 2021 per: migliore regia e miglior film in lingua straniera.

- Miglior film e Premio del pubblico al BFI London Film Festival 2020.

- EFA 2020 per Miglior film, Miglior regista (Thomas Vinterberg), Miglior attore (Mads Mikkelsen), Miglior sceneggiatura.

- BAFTA 2021 per il miglior film in lingua straniera. Era candidato anche per migliore attore protagonista (Mads MIkkelsen), miglior regista (Thomas Vinterberg) e miglior sceneggiatura.

- Mads Mikkelsen è alla seconda interpretazione in un film diretto da Thomas Vinterberg, dopo Il sospetto (2012), che gli valse il premio per il migliore attore al 65mo Festival di Cannes.

- Prima candidatura all’Oscar come miglior regista per Thomas Vinterberg, ma seconda candidatura nella categoria miglior film in lingua straniera per un film da lui diretto, dopo quella ottenuta con “Il sospetto” nel 2014.

- Il titolo originale del film, “Druk”, significa “bere” o “sbronzarsi” in danese.

- Invece di avere due figli, il personaggio interpretato da Mads Mikkelsen doveva originariamente avere un figlio e una figlia, quest'ultima interpretata da Ida Maria Vinterberg. figlia del regista Thomas Vinterberg, che già l’aveva diretta nel suo film del 2016, “La comune”. La ragazza però è rimasta uccisa in un incidente stradale in Belgio, il 4 maggio 2019, quattro giorni prima dell'inizio delle riprese. Il film è dedicato a lei.