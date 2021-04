IN COLLABORAZIONE CON CINEMATOGRAFO.IT

Sinossi

Bosnia, 11 luglio 1995. Aida lavora come interprete alle Nazioni Unite nella città di Srebrenica. Quando l'esercito serbo prende il controllo della città, la sua famiglia è tra le migliaia di cittadini che cercano rifugio nell'accampamento delle Nazioni Unite. Per il suo ruolo, Aida ha accesso a informazioni cruciali che necessitano di traduzione. Inizia così a domandarsi se la sua famiglia e le altre persone si salveranno e quali mosse mettere in atto.

Cast&Crew

Regia: Jasmila Zbanic

Attori: Jasna Đuričić, Izudin Bajrović, Boris Ler, Dino Bajrović, Boris Isaković

Sceneggiatura: Jasmila Žbanić

Fotografia: Christine A. Maier

Musiche: Antoni Komasa- Łazarkiewicz

Montaggio: Jarosław Kamiński

Scenografia: Hannes Salat

Costumi: Małgorzata Karpiuk, Ellen Lens

Suono: Igor Camo

Produzione: Damir Ibrahimović, Jasmila Žbanić per Deblokada, in coproduzione con Filmproduktion, Digital Cube, N279, Razor Film, Extreme Emotions, Indie Prod, Torden Film, TRT, ZDF ARTE.

Distribuzione: Academy Two e Lucky Red

Uscita in Italia: n.d.

Note

- Primo film a trattare direttamente del massacro di Srebrenica.

- Premio Signis alla 77. Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia (2020).

- Premio del pubblico al Rotterdam International Film Festival 2021.

- Candidato all'Oscar 2021 come miglior film straniero.

- Orso d’Oro a Berlino a Jasmila Žbanić nel 2006 per Il segreto di Esma.