Boy George: quest’estate il primo ciak del film biopic

Il primo ciak del film biopic che racconterà la vita e la carriera di Boy George è previsto per quest'estate.

Si svolgeranno un po' a Londra e un po' in Bulgaria le riprese dell'attesissima pellicola di cui è stato rivelato titolo: Karma Chameleon, per citare una famosa hit della band del cantautore e disc jockey britannico di origini irlandesi che ha scritto la storia della musica, assieme ai Culture Club.



La MGM ha passato il testimone alla Millennium Media per quanto riguarda la produzione del progetto e in questi giorni si sono aperti i casting per scegliere chi sarà l'interprete che presterà volto, corpo e ugola al protagonista.



Il regista invece è già stato scelto: si tratta di Sacha Gervasi, autore tra gli altri del documentario Hitchcock e del rockumentary Anvil! The Story of Anvil che racconta dell'omonima band heavy metal canadese.



Nel team produttivo rientrano anche Kevin King Templeton (produttore di tanti film cult, tra cui Creed - Nato per combattere e il sequel, Creed II) e Paul Kemsley.

George e Jessica de Rothschild saranno i produttori esecutivi e il direttore del casting sarà Kate Ringsell, già al lavoro per Wonder Woman. Insomma, grandi nomi per un proggetto che si preannuncia cult come il mostro sacro della musica a cui è dedicato.