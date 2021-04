Ride or Die, amore e morte in un road movie giapponese

1/12 Crediti: Aiko Nakano/NETFLIX © 2021

Rei (Kiko Mizuhara) è nata e cresciuta in una famiglia benestante e ha sempre avuto tutto dalla vita. Un giorno riceve una chiamata da Nanae (Honami Sato), un'amica per cui provava qualcosa al liceo e che non vedeva da dieci anni. La felicità di Rei però ha vita breve, perché rimane sconvolta nel vedere che la donna è vittima di violenza domestica. Quando Nanae le spiega che si sente in trappola e teme per la sua vita, Rei le dice che il marito merita di morire. Nanae le chiede quindi di ucciderlo per amore, dando inizio alla storia della loro fuga senza una meta.