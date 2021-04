The Machine: Mark Hamill, l'attore di Star Wars nel cast del film

Mark Hamill ha annunciato il suo prossimo progetto cinematografico attraverso il proprio profilo Twitter. In un breve video spiega ai propri fan di non poter rivelare informazioni ma, al tempo stesso, d’essere molto eccitato per quest’avventura.

The Machine, cosa sappiamo

“The Machine” è stato descritto come un sapiente mix tra “Una notte da leoni” e “Midnight Run”. La trama della pellicola sarà basata su quella che è ormai una routine di stand-up comedy divenuta cult.

Bert Kreischer racconta del suo passato in Russia, quando aveva soltanto 22 anni. Ciò che dovevano essere anni di studio si trasformano in una folle vacanza/avventura, fianco a fianco con alcuni esponenti della mafia russa. Questo è ciò che racconta, in maniera, esilarante, durante i suoi spettacoli.

Durante la routine spiega di come non fosse stato in grado di apprendere la lingua. Conosceva soltanto poche parole. È così che, per sbaglio, si è presentato ai gangster su un treno durante una gita scolastica come “The Machine”. Ha così inizio una serie di episodi esilaranti.

Il film non si concentra su quel periodo ma guarda oltre. Sono trascorsi 20 anni da quelle folli notti russe e Bert si ritrova a dover fare i conti con il proprio passato. Lui e suo padre, presumibilmente interpretato da Mark Hamill, verranno rapiti da coloro ai quali il protagonista aveva fatto dei torti durante il periodo trascorso in Russia.