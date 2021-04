Vita di Dante, cercasi attori per il nuovo film di Pupi Avati

In vista delle riprese della pellicola prevista per i 500 anni della morte del Sommo Vate, il regista è alla ricerca di una serie di interpreti per ricoprire diversi ruoli di rilievo

Vita di Dante : così si intitolerà il film incentrato su tre diverse fasi dell’esistenza dell’Alighieri. Tra gli interpreti della pellicola già sappiamo che ci sarà un veterano come Sergio Castellitto , arruolato da Avati nel ruolo di Giovanni Boccaccio. Quanto al resto del cast, invece, per il momento rimane top secret.

Per celebrare questa figura leggendaria, un altro Maestro, ma questa volta non della parola, bensì dell’immagine in movimento, ovvero il regista Pupi Avati , è pronto per tornare dietro la macchina da presa dopo Lei mi parla ancora e girare una pellicola dedicata alla sua vita.

Tra il 13 e il 14 settembre del 1321, si spegneva il Sommo Vate, il poeta Dante Alighieri , che con il suo imponente corpo di opere – e in particolare la Divina Commedia – rivoluzionava la letteratura e segnava per sempre la cultura tanto italiana, quanto mondiale.

Proprio per quanto riguarda il cast, tuttavia, ci sono interessanti notizie per chi fosse in cerca di una buona occasione nel mondo del cinema: sono infatti in corso le ricerche per una serie di attori per ruoli di maggiore o minore rilievo.



Tra gli attori cercati per la pellicola di Dante figurano un uomo tra i 20 e i 30 anni che interpreti il fratellastro di Dante, Francesco Alighieri, e una figura omologa per impersonare il figlio del poeta, Jacopo Alighieri.



Numerosi gli altri ruoli da coprire, a cominciare da quello del notaio Rinaldi, per il quale è richiesto un uomo fra i 50 e i 60 anni. A questo si aggiungono quelli di Lapa di Chiarissimo Cialuffi (matrigna di Dante, da affidare a una donna “formosa” sui 30 anni), Fabio da Micciole (uomo fra i 50 e i 60 anni), la Guardiana di Santo Stefano (donna fra i 40 e i 50 anni) e per finire il Barone di Mangiadori (uomo fra i 35 e i 40). Per quest’ultimo ruolo è però richiesta una qualifica in più: l’attore deve sapere cavalcare.



Chi se la sentisse di cimentarsi con il casting per il film Vita di Dante di Pupi Avati, può provare la sorte candidandosi al seguente indirizzo eMail: vitadidante2021@gmail.com.