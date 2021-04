Film stasera in TV da non perdere oggi, domenica 11 aprile

La guida ai film che andranno in onda stasera, domenica 11 aprile, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film di azione da vedere stasera in tv



Primal, ore 21:15 su Sky Cinema Uno



Nicolas Cage in un film di azione. Un criminale apre le gabbie e libera animali selvaggi su una nave.

Film drammatico da vedere stasera in tv



Prima di domani, ore 21:00 su Sky Cinema Drama



Teen movie in cui una ragazza rivive più volte lo stesso giorno e cerca di mettere ordine alla sua vita.

Le crociate, ore 21:15 su Premium Cinema 1 +24



Orlando Bloom ed Eva Green in questo racconto epico firmato da Ridley Scott.

Film commedia da vedere stasera in tv



Daddy cool – Non rompere papà, ore 21:00 su Sky Cinema Family



Commedia con Daniel Auteil. Un biologo segue un corso speciale per recuperare il rapporto con la figlia adolescente.

7 ore per farti innamorare, ore 21:00 su Sky Cinema Romance



Giampaolo Morelli e Serena Rossi in una commedia italiana. Un giornalista segue un corso per riconquistare la sua ex.

Il primo Natale, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy



Ficarra e Picone in una commedia a tema natalizio. Un sacerdote insegue un ladro e per magia si ritrovano catapultati all’epoca di Gesù.

Come ammazzare il capo 2, ore 21:15 su Premium Cinema 3



Sequel del fortunato film comico con Charlie Day e Jennifer Aniston. Stavolta i tre amici vengono truffati da un finanziatore.

Film fantasy da vedere stasera in tv



Harry Potter e i doni della morte – Parte II, ore 21:15 su Sky Cinema Harry Potter



Gran finale della saga di Harry Potter, con l’avventura del mago che volge dunque al termine.

Film poliziesco da vedere stasera in tv



The accountant, ore 21:15 su Premium Cinema 1



Ben Affleck è un genio matematico con una personalità ossessiva che si occupa di gestire il patrimonio di grandi criminali.

Film di guerra da vedere stasera in tv



Squadrone 303 – La grande battaglia, ore 21:00 su Sky Cinema Action



Avvincente storia ambientata durante la Seconda Guerra Mondiale. Un esercito di piloti polacchi combatte al fianco degli inglesi contro i nazisti.

Film thriller da vedere stasera in tv



Elle, ore 21:15 su Sky Cinema Due



Isabelle Huppert nel film di Paul Verhoeven. Una donna è costretta a iniziare un gioco pericoloso per scoprire chi l’ha violentata.

The Calling, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense



Susan Sarandon e Topher Grace in un thriller. Una detective indaga sull’assassinio di una donna malata terminale.

La ragazza sul treno, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24



Emily Blunt in un thriller tratto da un romanzo. Una donna sviluppa una morbosa curiosità nei confronti di una coppia.

Changeling, ore 21:15 su Premium Cinema 2



Clint Eastwood dirige Angelina Jolie. Una madre cerca di scoprire la verità sul figlio, rapito e mai più trovato.

Film biografico da vedere stasera in tv



Volevo nascondermi, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24



Elio Germano nel biopic sulla vita del tormentato pittore e artista Antonio Ligabue.

I programmi in chiaro



La compagna del cigno 2, ore 21:25 su Rai 1



Seconda stagione della serie tv con Alessio Boni e Anna Valle, che racconta la storia di un maestro di musica e della sua compagnia.

9-1-1, ore 21:20 su Rai 2



Serie tv che segue le vicende di alcuni poliziotti, una produzione creata da Ryan Murphy.

Che tempo che fa, ore 20:00 su Rai 3



Fabio Fazio e Luciana Littizzetto in un programma di interviste, tra cultura e temi sociali passando per la politica.

Flight, ore 21:20 su Rete 4



Denzel Washington interpreta un pilota che finisce a processo per un disastro aereo in cui salva vite ma sotto effetto dell’alcool.

Avanti un altro! Pure di sera!, ore 21:20 su Canale 5



Paolo Bonolis e Luca Laurenti tornano anche di sera con il quiz show da loro condotto.

X-Men - Giorni di un futuro passato, ore 21:20 su Italia 1



Pellicola legata alla saga degli X-Men, con Hugh Jackman. Wolverine deve tornare indietro nel tempo per salvare i suoi amici.

Non è l’Arena, ore 20:35 su La7



Massimo Giletti conduce un contenitore di attualità, politica e temi sociali da approfondire.

Bruno Barbieri – 4 Hotel, ore 21:30 su TV8



Lo chef Bruno Barbieri mette alla prova 4 gestori di hotel in giro per l’Italia per scoprire il migliore, regione per regione.

Casamonica – Le mani su Roma, ore 21:25 su Nove

Approfondimento su una delle famiglie criminali più note nel panorama italiano.