Film stasera in TV da non perdere oggi, giovedì 8 aprile

La guida ai film che andranno in onda stasera, giovedì 8 aprile, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film drammatico da vedere stasera in tv



Robert the Bruce – Guerriero e Re, ore 21:15 su Sky Cinema Uno



Un autoproclamatosi Re scozzese viene sconfitto dagli inglesi: si ritroverà solo ma determinato a ottenere la libertà.

Un giorno perfetto, ore 21:15 su Sky Cinema Due



Isabella Ferrari e Valerio Mastrandrea in un dramma di Ferzan Ozpetek. In 24 ore i destini di un gruppo di personaggi si intrecciano.

Strangerland, ore 21:15 su Premium Cinema 2



Nicole Kidman e Joseph Fiennes in un dramma che vede una madre cercare i suoi figli scomparsi nel deserto australiano.

Film commedia da vedere stasera in tv



Bob, un maggiordomo tuttofare, ore 21:00 su Sky Cinema Family



Tom Green e Brooke Shields su un uomo che, costantemente licenziato, cercherà riscatto come maggiordomo.

Un Natale al Sud, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy



Commedia corale con Massimo Boldi, Biagio Izzo ed Enzo Salvi. Il tema è quello degli amori reali e virtuali.

Il mistero di Henri Pick, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24



Ironica commedia con Fabrice Luchini. Un critico letterario affronta un viaggio in Bretagna.

Tutta la vita davanti, ore 21:15 su Premium Cinema 3



Isabella Ragonese, Elio Germano e Sabrina Ferilli in una grottesca commedia di Paolo Virzì. Una neolaureata si ritrova a lavorare in un call center.

Film romantico da vedere stasera in tv



After, ore 21:00 su Sky Cinema Romance



Una ragazza si innamora follemente del suo tenebroso collega universitario. Tratto da un romanzo di Anna Todd.

Film di azione da vedere stasera in tv



Reprisal, ore 21:00 su Sky Cinema Action



Bruce Willis e Frank Grillo in un action movie. Un bancario e un ex poliziotto si ritrovano costretti a inseguire un rapinatore di banche.

World War Z, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24



Zombie movie con protagonista Brad Pitt. Un ex impiegato delle Nazioni unite torna in attività per salvare la famiglia.

Colombiana, ore 21:15 su Premium Cinema 1



Zoe Saldana in un film d’azione. Una fredda assassina cerca i killer dei suoi genitori.

Jurassic World, ore 21:15 su Premium Cinema 1 +24



Quarto capitolo della saga di Jurassic Park, con Chris Pratt e Bryce Dallas Howard protagonisti.

Film di fantascienza da vedere stasera in tv



Only – Minaccia Letale, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense



Freida Pinto in un film di fantascienza ambientata in un futuro distopico. Una cometa rilascia un virus che uccide le donne. Una sopravvissuta deve sfuggire al morbo.

Film fantasy da vedere stasera in tv



Harry Potter e l’ordine della fenice, ore 21:15 su Sky Cinema Harry Potter



Quinto capitolo della saga cinematografica su Harry Potter, con la lotta a Voldemort ormai iniziata.

Film di guerra da vedere stasera in tv



The Kill Team, ore 21:00 su Sky Cinema Drama



Nat Wolff e Alexander Skarsgard in un dramma di guerra tratto da una storia vera ambientata in Afghanistan.

I programmi in chiaro



Un passo dal cielo 6 – I guardiani, ore 21:25 su Rai 1



Torna la nota serie tv con protagonista Daniele Liotti, ormai arrivata alla sesta stagione.

Anni 20, ore 21:20 su Rai 2



Nuovo approfondimento settimanale condotto da Francesca Parisella: si indagherà sulla vita vera della società.

Una giusta causa, ore 21:20 su Rai 3



Felicity Jones nella biografia di Ruth Ginsburg, icona del femminismo negli anni ’50.

Dritto e rovescio, ore 21:20 su Rete 4



Mario Giordano conduce una trasmissione che parla, con toni diversi, di attualità e politica in Italia.

L’Isola dei Famosi 2021, ore 21:20 su Canale 5



Ilary Blasi conduce l’edizione di quest’anno del reality che porta i vip italiani su un’isola deserta.

Trespass – Sequestrati, ore 21:20 su Italia 1



Nicholas Cage e Nicole Kidman in un thriller di Joel Schumacher. Una banda di criminali sequestra due coniugi in piena notte.

Piazzapulita, ore 21:15 su La 7



Nuovo appuntamento con il programma di approfondimento politico e sociale a conduzione di Corrado Formigli.

Ajax-Roma, ore 21:00 su TV8



Gara valevole per l’andata dei quarti di finale di Europa League tra la squadra di ten Hag e quella di Fonseca.

Che fine hanno fatto i Morgan?, ore 21:25 su Nove



Hugh Grant e Sarah Jessica Parker in una brillante commedia. Testimone di un omicidio, una coppia in crisi viene inserita in un programma di protezione testimoni.