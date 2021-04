Monster, è uscito il trailer ufficiale

approfondimento

Le migliori serie tv da vedere ad aprile

Un passo molto importante per un progetto con al centro Kelvin Harrison Jr., attore classe 1994 che ha fatto il proprio esordio cinematografico nel 2013 in “12 anni schiavo”. Una piccola parte che gli ha consentito di ottenere nuovi ruoli in pellicole come “The Birth of a Nation”, “Mudbound”, “Assassination Nation” e “Il processo ai Chicago 7”.

La sua carriera lo ha portato a prendere parte a molte serie TV, seppur con ruoli minori, per poi trovare spazio in 10 episodi di “Godfather of Harlem”. Questa è la sua grande chance dopo la nomination ai BAFTA come miglior stella emergente.