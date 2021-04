E' morto Paul Ritter, attore da "Chernobyl" a Harry Potter

approfondimento

I migliori ruoli di Paul Ritter al cinema e in televisione

Nato nel Kent il 5 marzo 1966, Ritter era un attore versatile in grado di spaziare tra i generi e i registri, dalla commedia drammatica al teatro shakespeariano, dal fantasy (appunto Harry Potter) allo spionaggio come aveva fatto in Quantum of Solace, uno dei film della saga di 007. Nel 2019 era diventato noto al grande pubblico grazie all'interpretazione dell'ingegnere Anatolij Djatlov in Chernobyl, una delle miniserie di maggior successo degli ultimi anni.