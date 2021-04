"Space Jam: New Legends", in uscita al cinema a settembre

Il film, di cui è stato diffuso il trailer, sarà distribuito in tutto il mondo da Warner Bros Pictures e arriverà in Italia al cinema a settembre.

Un mix di due mondi è quello che si ritrova in “Space Jam: New Legends” diretto da Malcolm D. Lee in cui il campione NBA LeBron James vive un'avventura a fianco dell'intramontabile Bugs Bunny, nel film evento di animazione/live-action. Il film, di cui è stato diffuso il trailer, sarà distribuito in tutto il mondo da Warner Bros Pictures e arriverà in Italia al cinema a settembre.