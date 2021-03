Jeremy Strong interpreterà l'inventore del vaccino vs poliomielite

Sarà Jeremy Strong ad avere l’onore di interpretare il Dottor Jonas Salk nel film biografico intitolato Splendid Solution che racconta come è nato il vaccino contro la poliomielite, narrando le gesta del suo inventore (è il caso di usare il termine gesta dato che parliamo di un eroe).

In un periodo storico in cui sentire pronunciare la parola vaccino non può che emozionarci, dato che stiamo aspettando che tutto il pianeta si vaccini immunizzandosi contro il Covid-19 per poter finalmente tirare il sospiro di sollievo che da oltre un anno abbiamo perduto, questa pellicola suona ancora più coinvolgente.



"Non riusciamo a pensare a una storia più attuale da raccontare: il percorso di un uomo per salvare il mondo da una devastante pandemia mentre si cerca di superare la disinformazione da parte dei media e il modo in cui ha creduto così tanto nel vaccino da provarlo su se stesso e i suoi figli per dimostrare al mondo che era sicuro”, hanno dichiarato i produttori della pellicola, Shawn Levy e Dan Levine.



Per l’attore statunitense Jeremy Strong sarà un vero onore poter calarsi nei panni di uno dei più grandi eroi della storia targata Novecento. Recentemente Strong ha recitato nel film Il processo ai Chicago 7 ed è anche tra i protagonisti della serie televisiva Succession.