Oscar 2021, la Cina vuole censurare la cerimonia: ecco perché

Pare che il governo cinese sia indispettito per la candidatura agli Oscar del documentario "Do Not Split" sulle proteste a Hong Kong. Potrebbe censurare la premiazione, non mandando in onda la diretta. Alcune fonti riportano anche che Pechino avrebbe istruito i media locali al fine di far riportare loro notizie esclusivamente dei premi non controversi. E Chloé Zhao, regista del film "Nomadland" canditato a quattro statuette, è stata recentemente ostracizzata sui social network cinesi

Gli Oscar 2021 sono a rischio censura in Cina. Pare che il governo cinese non abbia preso bene la candidatura del documentario Do Not Split sulle proteste a Hong Kong del 2019 e alcune fonti riportano che Pechino avrebbe istruito i suoi canali media a non mandare in onda la diretta della cerimonia.

Oltre a far saltare la diretta, avrebbe "caldamente invitato" i propri media a minimizzare la portata di quelli che sono i più famosi, attesi e prestigiosi premi in ambito cinematografico.



A riportare la notizia sono i magazine statunitensi Variety e The Hollywood Reporter, che riprendono quanto apparso sull'Apple Daily e su Radio Free Asia, rimbalzato sull'agenzia Bloomberg.



Fonti vicine alla televisione di stato cinese Cctv - che è solita trasmettere in diretta la serata degli Oscar - avrebbero dichiarato all'Hollywod Reporter che per quest’anno, invece, una decisione definitiva non sarebbe stata ancora presa.



Sempre stando a ciò che riportano i media a stelle e strisce, un altro ordine sarebbe arrivato dal dipartimento per la propaganda del partito comunista cinese: i media locali avrebbero ricevuto istruzioni di riportare notizie esclusivamente dei premi non controversi.