Zack Snyder's Justice League, dal 18 marzo su Sky Cinema e Now Tv

Arriverà giovedì 18 marzo, alle 8 del mattino, in prima assoluta su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW TV e disponibile on demand, l’attesissimo ZACK SNYDER'S JUSTICE LEAGUE, in contemporanea assoluta con l’uscita negli Stati Uniti. Il film sarà trasmesso in prime time anche sabato 20 marzo alle 21.15 su Sky Cinema Uno