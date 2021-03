Mister Paura presenta Sky Cinema Collection Crime

Dagli epigoni di Caino, passiamo ai seguaci di Mercurio, il Dio dei ladri in un’epifania di Maghi del crimine, signori degli inganni, rapinatori di banche, maestri della truffa. Il trucco c’è e non si vede, perché più da vicino guardi e meno vedrai. Ma come in Un gioco a due, il derubato che sorride ruba qualcosa al ladro e il crimine è svelato

Sky CInema Collection Crime

Da sabato 13 a venerdì 19 marzo, astuti detective, pericolosi assassini, delitti irrisolti e atmosfere da incubo sono al centro della programmazione di Sky Cinema Collection Crime.

Tra gli oltre 60 film previsti, sono da non perdere: il thriller ricco di colpi di scena NELLA MORSA DEL RAGNO con Morgan Freeman; il film sull’adolescenza del cannibale più famoso del mondo HANNIBAL LECTER - LE ORIGINI DEL MALE con Gaspard Ulliel; il serrato thriller LA TELA DELL’ASSASSINO, interpretato da Samuel L. Jackson, Andy Garcia e Ashley Judd; i due film di Donato Carrisi, tratti dai suoi libri, LA RAGAZZA NELLA NEBBIA con Toni Servillo e L'UOMO DEL LABIRINTO sempre con Servillo, affiancato da Dustin Hoffman; DOPPIA IPOTESI PER UN DELITTO con Ray Liotta tra indagini e sospetti a Montreal; il thriller mozzafiato 88 MINUTI con Al Pacino; l’avvincente detective story OFFICER DOWN - UN PASSATO SEPOLTO, in cui Stephen Dorff si destreggia tra la vita e la morte; il thriller BLINDATO con Laurence Fishburne, Matt Dillon e Jean Reno; l’intenso giallo, tratto da una storia vera, DEVIL’S KNOT - FINO A PROVA CONTRARIA con Colin Firth e Reese Witherspoon; il thriller, anche in questo caso tratto da una storia vera, HOLLYWOODLAND con Adrien Brody e Ben Affleck, premiato al Festival di Venezia; la black comedy THIN ICE - TRE UOMINI E UNA TRUFFA con Greg Kinnear e Alan Arkin; le pellicole tra illusionismo, misfatti e colpi di scena NOW YOU SEE ME - I MAGHI DEL CRIMINE e NOW YOU SEE ME 2 - I MAGHI DEL CRIMINE con Jesse Eisenberg e Mark Ruffalo; il thriller di Luis Prieto KIDNAP – RAPITO con Halle Berry nei panni di una madre che deve liberare suo figlio dai sequestratori; e GIOCO A DUE, thriller con Pierce Brosnan nei panni di un ladro finanziere.

Tutti i titoli sono disponibili anche nella collezione on demand, insieme ad altri film provenienti da Premium Cinema tra cui diverse produzioni francesi, con Daniel Auteuil e Jean Reno protagonisti rispettivamente ad esempio de L'ULTIMA MISSIONE e LA LEGGE DEL CRIMINE