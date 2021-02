A volte ritornano. Soprattutto al cinema. E nello specifico, se parliamo di Creeper, un nuovo titolo è quello che ogni fan del genere sperava di poter tornare a vedere sullo schermo. Infatti, la terrificante creatura che ogni ventitreesima primavera si ridesta per sostituire i propri organi deteriorati con quelli delle sue vittime è uno dei Boogeyman più interessanti e inquietanti del recente panorama del cinema horror. Come è noto il primo film della saga uscì nel 2001, successivamente venne distribuito un sequel nel 2003 e un terzo capitolo nel 2017 (inedito in Italia)

La pellicola si intitolerà Jeepers Creepers: Reborn e verrà distribuita da Screen Media, la stessa casa che ha distribuito Jeepers Creepers 3. L'uscita del film è prevista negli Stati Uniti per l'autunno del 2021