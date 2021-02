Nastri d'Argento 2021, le nomination ai documentari: c'è anche Totti

Anche il film di Alex Infascelli è tra i candidati ai tre premi per i documentari: insieme a lui anche il lavoro di Gabriele Salvatores sull'Italia in lockdown Condividi:

I Giornalisti Cinematografici Italiani hanno reso note le nomination ai Nastri d'Argento 2021 per le tre categorie riservate ai documentari, “Cinema del reale”, “Cinema Spettacolo Cultura” e “Docufiction”. Qualche giorno fa il Direttivo del premio aveva annunciato i Premi speciali per il Documentario a Notturno di Gianfranco Rosi e Salvatore - Shoemaker of Dreams di Luca Guadagnino.