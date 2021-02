Un film tratto da una sceneggiatura di Kubrick: riprese in autunno?

Negli archivi del grande regista sono state ritrovate tre sceneggiature mai girate: una di queste potrebbe diventare un thriller le cui riprese potrebbero iniziare già entro fine 2021 Condividi:

Un altro film di Stanley Kubrick? Il prossimo 7 marzo saranno trascorsi 22 anni dalla scomparsa di uno dei più grandi registi della storia del cinema, la cui filmografia non ha bisogno di presentazioni. Eppure, forse c'è ancora qualcosa di lui che non conosciamo o non abbiamo ancora visto.

approfondimento 40 anni fa "Shining", il capolavoro horror di Stanley Kubrick Da qualche giorno le maggiori testate americane, da Variety a Hollywood Reporter, stanno rilanciando una suggestiva notizia: Bruce Hendricks e Galen Walker, due navigati produttori hollywoodiani che hanno alle spalle successi come Il sesto senso, Armageddon e Alice in Wonderland di Tim Burton, stanno pensando di trasformare in film la sceneggiatura di Lunatic at Large, le cui 70 pagine sono state ritrovate negli archivi di Kubrick insieme ad altri due progetti di cui non si sa ancora nulla. “Sarebbe un sogno che diventa realtà”, ha dichiarato Walker, “cercheremo di fare un film che mantenga il suo stile inimitabile”.