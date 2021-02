Come da tradizione, il Super Bowl porta con sé svariati trailer di film particolarmente attesi. Nell’edizione 2021 i titoli sono quattro. Si tratta di “Fast & Furious 9”, in programma inizialmente nel 2020 ma rinviato svariate volte a causa dell’epidemia di Covid-19 ( LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA ). A questo si aggiungono l’ultimo film Disney “Raya e l’ultimo drago”, “Nobody”, pellicola fuori dagli schemi con protagonista Bob Odenkirk, e “Old”, il nuovo film del premiato regista M. Night Shyamalan.

La Universal ha proposto ai fan un nuovo spot trailer da 30 secondi , che anticipa l’arrivo del nono capitolo della saga di “Fast & Furious”. I fan attendono con ansia l’arrivo della pellicola, che potrebbe di fatto introdurre elementi per l’avvio dell’arco narrativo conclusivo. Non è purtroppo stata diffusa una nuova data d’uscita. Fin troppi i dubbi dati dal coronavirus, che rende complessa la programmazione di lanci di pellicola così importanti.

Il breve spot mostrato di “Raya e l’ultimo drago” non rivela di certo qualcosa di nuovo ma propone una divertente gag. Un filmato che non fa che aumentare l’hype tra i fan dei film d’animazione Disney. Il film verrà presentato al cinema dal 12 marzo, nei Paesi in cui le sale sono aperte. La data che tutti hanno in mente è però il 5 marzo , quando Disney + proporrà un lancio in stile “Mulan”. Il film sarà infatti caricato nel catalogo ma con Accesso VIP . Occorrerà dunque pagare un extra per poterlo vedere. Dal 4 giugno 2021 sarà invece messo a disposizione di tutti gli utenti della piattaforma.

Lo spot di “Nobody” non fa che accentuare la chiave “comica” di questo action con protagonista Bob Odenkirk, ovvero il Saul Goodman di “Breaking Bad” e “Better Call Saul”. Un ruolo ben differente dagli altri interpretati in carriera, per un film scritto da Derek Kolstad, noto per essere il co-creatore della saga di “John Wick”.

Un Bob Odenkirk in versione Keanu Reeves, altrettanto letale seppur con modi differenti. Il clima è distante da quello del Wick Universe ma il successo potrebbe essere pari. Se John aveva deciso di ritirarsi dal mondo degli assassini a pagamento, Hutch ha tenuto nascosta la propria vera identità alla sua famiglia, che lo reputa uno zerbino. Tutto sta per cambiare e la sua natura sta per rendersi visibile. Ad oggi la data d’uscita, per gli USA, è fissata per il 2 aprile. Nessun lancio in digitale ancora in programma, né annunci relativi a mercati che vedono le sale ancora chiuse.