E’ morto Mike Henry, il Tarzan degli anni ’60

L'attore americano si è spento all'eta di 84 anni. Era divenuto celebre soprattutto per aver interpretato il personaggio Tarzan negli anni ’60

Lutto nel mondo del cinema. All’età di 84 anni si è spento Mike Henry, celebre attore famoso soprattutto per aver interpretato Tarzan negli anni ’60. La morte, avvenuta al Saint Joseph Medical Center di Burbunk in California, risale all'8 gennaio scorso, ma la famiglia, come ha reso noto Variety, ha diffuso solo ora la notizia.

Le sue interpretazioni più significative proprio nei panni del re della giunga, fra il 1966 e il 1968, nelle pellicole "Tarzan e il figlio della giungla", "Tarzan e il grande fiume" e "Tarzan nella valle dell'oro".