Animali Fantastici 3: stop alle riprese, c'è un positivo al Covid

La produzione del film è di nuovo sospesa a causa di un attore o membro della troupe contagiato dal Coronavirus (non è stato specificato il nome per questioni di privacy). Dopo il fermo per l’emergenza sanitaria e la sostituzione di Johnny Depp con Mads Mikkelsen, sembra che per il terzo capitolo della saga cinematografica non ci sia tregua

Il ciak di Animali Fantastici 3 torna in pausa, per la terza volta: le riprese nel Regno Unito del terzo capitolo della saga cinematografica fantasy sono state appena fermate a causa della presenza nel cast di un attore o di un membro del team che è risultato positivo al Covid-19.



Lo ha rivelato un comunicato ufficiale diffuso dalla Warner Bros. e riportato da Variety:



"Un membro del team di Animali Fantastici 3 è risultato positivo al test per il Covid-19. La diagnosi è stata confermata poiché il team produttivo è costantemente soggetto ai continui test e il membro risultato positivo è già in isolamento. Come precauzione, la produzione di Animali Fantastici 3 è stata sospesa e tornerà operativa in accordo con le direttive sanitarie in vigore”, recita il comunicato.



Chiaramente il nome dell’attore o del membro della troupe che sia non è stato rivelato per questioni di privacy.