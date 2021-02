I film di Sky Cinema di questa settimana scelti da Gianni Canova

Dolce fine giornata (mercoledì 3 febbraio alle 21.15 su Sky Cinema Due)

Ebrea, poetessa apprezzata e famosa, vincitrice del premio Nobel Maria Linde è un’intellettuale polacca che ha lasciato da tempo il suo paese e si è trasferita in Italia, a Volterra, dove vive in una situazione apparentemente felice.Ha un marito amorevole, una figlia, due nipoti e anche un amante molto più giovane di lei, di origini egiziane. Sembrerebbe la condizione ideale per una vita serena, ma non è così. Nell’aria c’è paura e tensione, e l’insicurezza diffusa si scarica un po’ come in tutto l’Occidente in diffidenza o astio nei confronti degli stranieri. Un giorno un attentato terroristico a Roma risveglia e scatena le pulsioni xenofobe assieme al sospetto e al rancore nei confronti degli immigrati. Maria, che da ebrea ha sperimentato sulla sua pelle i guasti a cui possono condurre l’odio e il pregiudizio, non unisce la sua voce al coro di voci impaurite e razziste.Anzi: quando ritira un premio dal sindaco di Volterra pronuncia un discorso come dire fuori dal coro, provocatorio e controcorrente, che scatena odio e diffidenza anche verso di lei e che la allontana perfino da sua figlia.



Diretto dal regista polacco Jacek Borcuch, Dolce fine giornata è al tempo stesso uno splendido ritratto di donna e una potente metafora sulla crisi dell’Occidente.

Maria, interpretata da Krystyna Janda, grande attrice icona del cinema polacco contemporaneo, ha lavorato con Wajda in L’uomo di marmo, con Zulawski, con Kieslowski nel Decalogo. Maria è uno spirito libero, è carismatica e coerente, crede nella libertà ed è disposta a tutto pur di difendere i valori in cui crede.



Il mondo che la circonda invece è governato dalla paura dell’altro, dal bisogno divorante di avere qualcuno da odiare, e si illude che costruendo muri barriere e confini ci si possa difendere da una minaccia che in realtà viene più da dentro che da fuori.