Addio a Hal Holbrook, Gola Profonda in Tutti gli uomini del presidente

La morte risale allo scorso 23 gennaio, avvenuta nella sua casa di Beverly Hills, ma è trapelata solo oggi, a pochi giorni dal suo 96° compleanno. Il suo ruolo più famoso, sia pur scarsamente illuminato, nella penombra di un garage, è quello di “Gola Profonda”, il misterioso informatore che forniva a Robert Redford e Dustin Hoffman le informazioni decisive per far scoppiare lo scandalo del Watergate in Tutti gli uomini del presidente di Alan J. Pakula (1976). Divenuto famoso nel 1950 con un monologo su Mark Twain portato in scena per sessant'anni, Holbrook ottenne la celebrità cinematografica con parti piccole ma fondamentali in Wall Street, Il socio e Into the Wild, lo splendido film di Sean Penn per cui ottenne la sua unica nomination all'Oscar nel 2008. Vinse cinque premi Emmy di cui uno, nel 1976, per la sua interpretazione di Abraham Lincoln in un'omonima serie tv.